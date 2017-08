OVL e UÇK-së në Pejë, dekoron bashkëatdhetaret për përkrahje financiare gjatë luftës

Organizata e Veteranëve të UÇK-së në Pejë, ka dekoruar një grup të bashkëatdhetaret të cilët ndihmuan UÇK-në me mjete financiare gjatë luftës.

Sipas një njoftimi të OVL-UÇK-së, ky dekorim u bë në bazë të vendimit të datës 16.06.2017, OVL UÇK Pejë, ka dekoruar me Urdhërin XHEMAJL FETAHAJ, me motivacionin Atdhetar i Dalluar, disa nga bashkatdhetarët tonë, që ndihmuan me mjete financiare Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës.

U dekoruan: Dino Asanaj (post mortum – SHBA), Sadik Dinaj (Zvicër) , Naser Shoshi (Francë) , Tahir Krasniqi (Zvicër), Muharrem Gashi (Gjermani), Shaqir Gjocaj (Zvicër) dhe Gëzim Krasniqi (Austri).

Dekoratat u ndan nga kryetari i Degës së OVL të UÇK-së Pejë, Gazmend Syla, i cili dhe mbajti një fjalë rasti, ku theksoi rëndësinë e Diasporës në përkrahje të luftës së UÇK-së./Lajmi.net/