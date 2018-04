Oriola Marashi me vello! Si nuse duket përrallore

Në profilin e saj në Instagram së fundmi kemi hasur në imazhe të ndryshe ku shihet duke reklamuar veshje të ndryshme.

Në mesin e atyre fotografive ajo ka ndarë me ndjekësit një ku shihet me vello dhe duket si një nuse përrallore, shkruan lajmi.net

Oriola në publik dihet si një vajzë ‘single’ e cila shoqërohet shpesh me kolegun e saj Noizyn, mirëpo as një detaj më shumë rreth jetës private nuk ka ndarë me askënd.

Emri i saj po përmendet shpesh për pozat provokative dhe komentet janë të ndryshme, ka edhe kritika. Por pavarësisht kësaj Oriola u kundërpërgjigjet me poza akoma më provokative.

E se kur do ta shohim nuse nuk dihet mirëpo një gjë është e sigurtë, ajo do të bëhet nuse tejet seksi./Lajmi.net/