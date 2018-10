Oriola ‘e zjarrtë’ edhe nga Parisi, gati sa nuk ‘i pëlcet’ gjoksi në këtë fustan

Edhe modelja, Oriola Marashi momentalisht është në Paris.

Bashkë me artistët e njohur, Beatrix dhe Alban Ramosaj e po ashtu edhe me fotografin shqiptar, Endrit Mertirin, shkruan lajmi.net

Duket se ‘Qyteti i dashurisë’ është vendi ku zgjodhën për të realizuar një fotosesion të veçantë e mjaft të zjarrtë.

Bukuroshja shqiptare sapo ndau një fotografi me ndjekësit ku ia vuri flakën ‘Instagramit’ me paraqitjen seksi që bëri. Me një fustan unik dhe me një shikim tërheqës Marashi ‘tronditi’ të gjithë e që vëmendje të madhe mori edhe gjoksi bombastik i modeles.

Oriola kohët e fundit u përfol për ndryshimin e flokëve, kalimin nga brune në bionde por që dukej për mrekulli. /Lajmi.net/