Opel Astra: 500,000 porosi për “Automjetin e vitit 2016”

Arkitektura e lehtë e automjeteve, teknologjitë shumë të efektshme të shtytjes së bashku me lidhjet digjitale dhe sistemet e asistencës së shoferit - këto cilësi të Opel Astra, të prezantuara në 2015 Motor Show të Frankfurtit, tashmë kanë bindur më shumë se 500,000 konsumatorë në të gjithë Evropën.

Best-selleri shumëvjeçar aktualisht mban vendin e dytë në tregun evropian të klasave kompakte, duke qenë i dyti në Gjermani dhe në tregje të tjera të rëndësishme. Që nga ky vit, Astra ka arritur të prenotojjë vendin e parë në segmentin e saj në Holandë.

Pikat kryesore të saj teknologjike përfshijnë Opel OnStar, lidhësin personal dhe asistentin e shërbimit, dhe dritën e matricës IntelliLux LED®, që mundëson rreze të larta të përhershme dhe të pasigurtë. Çmime të shumta ndërkombëtare si “Rrota e Artë Drejtuese” dhe “Makina Evropiane e Vitit 2016” çimentojnë kredencialet atletike të syrit, transmeton lajmi.net.

“Ne jemi të kënaqur që gjenerata e fundit e Astra tashmë ka qenë në gjendje të bindë më shumë se gjysmë milion klientë. Kërkesa e lartë për inovacione dhe pajisje të pajisjes së bashku me sistemet ultra moderne të asistencës tregon se filozofia jonë për të sjellë teknologjitë trenduese në klasë kompakte dhe kështu ato në dispozicion për një audiencë të gjerë po paguajnë dividentë. Kjo është ajo që kuptojmë me ‘të ardhmen është e të gjithëve’, tha drejtori menaxhues i shitjes dhe i blerjes Peter Küspert.

Porositë për Opel Astra pasqyrojnë reputacionin e jashtëzakonshëm të zgjidhjeve të teknologjisë së lartë. Pothuajse 60 përqind e të gjithë konsumatorëve vendosin në kamerën e përparme të Opel Eye, e cila në kombinim me sistemet e shumta të asistencës së shoferit, e bën makinën Astra jo vetëm më të këndshme, por edhe më të sigurt. Sistemet e asistencës së shoferit përfshinin njohja e identifikimit të tregtisë, Lane Keep Assist me paralajmërim, Braking Autonomous Emergency, makine e cila gjendet te Autoshtepia SIQANI.

Ky i fundit ndihmon në mënyrë aktive për të shmangur ose zbutur goditjet e pasme. Nëse hendeku zvogëlohet nën një distancë të sigurt, ai paralajmëron shoferin me një alarm të zëshëm, një paralajmërim vizual në grupin e instrumenteve dhe një projektim LED në xhamin e përparmë. Për më tepër, frenimi i emergjencës autonome fillon kur rrezikohet një përplasje. Lane Keep Assist siguron shoferin me një paralajmërim audible dhe vizual nëse ai duhet të lëshojë pa dashje korsi, ndërsa paralajmërimi për largimin e Lane-it, përsëri vepron përsëri në mënyrë jo të qëllimshme. Diku tjetër, duke ndjekur indikacionin e distancës vazhdimisht llogaritet distanca e mjeteve në lëvizje në rrugën përpara. Kjo vlerë pastaj shfaqet tek shoferi në sekonda. Një makinë e stilizuar e gjelbër simbolizon automjetin përpara. Nëse distanca është e pamjaftueshme, funksioni Alert Headway aktivizohet automatikisht dhe simboli kthehet në qelibar

Opel Astra, veture qe mund ta gjeni ne Autosallonin SIQANI, është gjithashtu në dispozicion me radar opsional të gjeneratës së fundit dhe me bazë Adaptive Cruise Control (ACC), i cili automatikisht ruan distancën e paracaktuar për automjetin përpara. ACC automatikisht përshtat shpejtësinë dhe ndjek në përputhje me distancën e caktuar të sigurt; janë të disponueshme tri parametra distanca (afërsisht mes – larg). ACC sillet si kontrolli konvencional i lundrimit nëse nuk ka automjet në korsinë e makinës përpara, por gjithashtu do të zbatojë frenat për të ruajtur shpejtësinë e caktuar gjatë drejtimit të drejtimit të drejtimit. Ikonat në grupin e instrumenteve informojnë shoferin për shpejtësinë e caktuar, hendekun e zgjedhur dhe nëse ACC ka zbuluar një automjet përpara.

Rreth çdo klient i tretë Astra zgjedh llambat e bishtit LED kështu që ata janë edhe më të lehtë për t’u parë në errësirë. Megjithatë, konsumatori i Opel Astra nuk kërkon vetëm sigurinë. Ata gjithashtu duan rehati dhe infotainment të plotë. Tipari i dytë më i popullarizuar pas paketës së kamerës së përparme është Navi 900 IntelliLink. Rreth 55 përqind e të gjitha modeleve Astra të shitura në të gjithë Evropën paraqesin sistemin info-tainment ultra-modern me prekje me prekje me ngjyrë tetë-inç dhe navigim të integruar.

Harta mbulon të gjithë Evropën. Për më tepër, sistemi opsional është, në varësi të pajisjes, në përputhje me Apple CarPlay dhe Android Auto.

Për të shijuar një udhëtim edhe më të rehatshëm, rreth çdo klient i katërt Astra urdhëron AGR-çertifikimin (Aktion Gesunder Rücken e.V.) dhe vende të shumta të fituara nga çmimi si ergonomik për shofer dhe udhëtar pasagjerësh. Ata kanë një funksion masazh, ventilim dhe ngritje anësore – një kombinim unik në klasën kompakte. /Lajmi.net/