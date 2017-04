Onati zbulon se a do të këndonte tallava nëse do të merrte 10.000 euro (Video)

Është reper.

Por, Onati është vënë në një zgjedhje të vështirë në një intervistë dhënë për emisionin ‘Mirage’.

I pyetur se do këndonte tallava në një dasëm për një orë, nëse do të dinte se do t’i merrte 10.000 euro, ai ka dhënë një përgjigje interesante.

E se a do e bënte një gjë të tillë, kuptojeni në minutën 5:30./Lajmi.net/