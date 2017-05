Obama pas sulmit në Manchester: Fajtorët do të dalin para drejtësisë

Ish presidenti amerikan Barack Obama beson se autorët e sulmit të së hënës në Mançester Arena, do të sillen para drejtësisë, shkruan BBC.

Ja çfarë tha ai:

“Unë e di këtë jo vetëm për shkak të besimit që kam në ushtrinë tonë, shërbimet tona të inteligjencës dhe zbatimin tonë të ligjit – por më së shumti e rëndësishme sepse e njoh karakterin e popujve tanë.

“Dhe ju mund ta shihni atë në mënyrën që njerëzit e Mançesterit u përgjigjën – jo thjesht me frikë, por me vendosmëri dhe me dashamirësi e solidaritet dhe gatishmëri për të ndihmuar njerëzit që janë në nevojë.

“Kjo është arsyeja pse unë besoj se do të mbizotërojmë sepse mënyra jonë e jetës është më e fortë”. /kk/