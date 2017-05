Nysreti dhe Merita zgjodhën fjalët më të ëmbla për mbesën (Foto)

Në familjen e këngëtarit Nysret Muçiqi sot ka gëzim të madh, Albatriti ua dha epitetin gjyshër atij dhe Meritës.

Nusja e tyre Egzona solli në jetë një vajzë të shëndoshë të cilën e pagëzuan me emrin Amelia, shkruan lajmi.net.

Albatritin e uruan miqtë dhe fansat e tij, por më të veçantët mbeten urimet e familjes, sidomos ai i nënës dhe babait të tij Meritës.

“Edhe une u bera gjysh, sot eshte dita me e lumtur e jetes time, Egzona dhe Albi urime zemrat e mia , Amelia paq shendetin gjithe jeten zemra e gjyshit .” shkruan Nysreti

“Sot perjetuam gezimin me te madh, ardhjen ne jete te vajzes se djalit . Falenderojme zotin per kete dhurate dhe zoti e gezofte çdo familje me femije, siq na gezoi neve.” shkruan Merita në Facebook. /Lajmi.net/