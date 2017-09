Nurboja: Do ta bëjmë një Pejë transparente

Plan programi i kandidatit të Vetëvendosjes për komunën e Pejës Sonte në emisionin “Debat Pernime” në RTV 21, u shplosën plan programet e kandidatëve për kryetar të komunës së Pejës.

Bashkim Nurboja kandidat nga Lëvizja Vetëvendosje, tha se do t’i ofrojë 26 masa që do t’i merr dhe një projekt që është më i madh i cili planifikohet në dy mandate, shkruan rtv21.tv

“Duke filluar nga dëmtimi i Lumit, rregullimi, menjanimi i kanalizimeve të lumit, infrastruktura, do t’i ndërtojmë 5 çerdhe, tri në qytet dhe dy në fshatra, do të bëjmë reformimin dhe funksionalizimin e shëndetësisë në Pejë, do të bëjmë një Pejë transparente, do të bëjmë një transparencë radikale në komunën e Pejës”, tha mes tjerash Nurboja.

Nurboja po ashtu premtoi shujta për fëmijët nga klasa e parë deri në klasën e pestë si dhe tha se do të ofrojnë shëndetësi sistematike për nxënësit.

Kandidati i Vetëvendosjes gjithashtu tha se parashikon që ta zhvillojnë më shumë turizmin në Pejë.