Numri i vogël i inspektorëve, problem i madh i shëndetësisë

Ligji për Inspektoratin Shëndetësor është në procedurë të plotësim-ndryshimit. Kryeinspektorja e shëndetësisë Ardita Baraku, në një intervistë ekskluzive për rtklive.com, ka folur për sfidat e Inspektoratit Shëndetësor, përfshirë edhe problemet që derivojnë si rezultat i ligjit aktual. Numri i vogël i inspektorëve ka bërë që MSH të angazhoj inspektor me kontrata për kryerje të shërbimeve.

Numri i vogël i inspektorëve mbetet problem kyç në mbikqyrjen e shërbimeve shëndetësore që ofrohen në një numër shumë të madh të institucioneve shëndetësore. Kjo, pamundëson inspektime më të shpeshta dhe më gjithpërfshirëse. Kryeinspektorja Ardita Baraku ka thënë se Inspektorati mund të kryej inspektime në 1.5 vjet në një institucion shëndetësor me këtë numër të inspektorëve

RTK: Zonja kryeinspektore, pse është kërkuar ndryshimi i ligjit të inspektoratit shëndetësor ?

Baraku: Kjo ka të bëjë me formën juridike të ligjit edhe me situatën juridike administrative në Kosovë por edhe me situatën dhe kompetencat e inspektoratit. Duke nisë që ligji i parë ka qenë i krijuar në kohën e administratës së përkohshme të UNMIK-ut që vetvetiu bie poshtë sepse tani jemi shtet si dhe formati ligjor ka qenë jo në përputhje me atë qysh duhet të jetë sot.

RTK: Çka nënkupton kjo?

Baraku: Kompetencat e inspektoratit shëndetësor janë shtuar pasi shumë akte juridike janë krijuar në ndërkohë. Dhe këto i kanë dhënë kompetenca shtesë inspektoratit. Ndërkohë ne konsiderohemi shërbyes civilë mirëpo për për ne kërkohet që të jemi profesionist shëndetësor të licencuar nga Ministria e Shëndetësisë. Ajo që na frikëson është se a ekziston mundësia e humbjes së licencës nga ana jonë, tash që ka filluar rilicencimi. Dhe, nëse humbim licencën atëherë humbim edhe të drejtën për punë si inspektorë.

RTK: Paguheni si shërbyes pune apo si shërbyes civilë?

Baraku: Këtu desha të ndërlidhem. Përfitimet nuk i kemi në raport me detyrat dhe përgjegjësitë që kemi. Bile, bile me katalogun e shërbyesve civilë të gjithë inspektorët janë në një nivel edhe ata qendrorë edhe ata komunalë e nuk i kanë përgjegjësitë e njejta e as territorin e njejtë që mbulojmë. Ndonjëherë nuk e kemi as edhe shkollimin e njejtë.

RTK: A nënkupton kjo që Ju punoni vetëm gjatë orarit 8-16 dhe nuk keni mundësi të inspektoni pas kësaj kohe kur institucionet shëndetësore vazhdojnë të punojnë?

Baraku: Siç e dini institucionet shëndetësore punojnë 24 orë. Inspektorati shëndetësor punon sa herë ka nevojë, sa herë ka dyshime ose informata që mund të ndodh ndonjë aktivitet. Megjithatë nuk kemi mundur me vite të realizojmë rrezikshmërinë. Ne kemi deponuar fakte që kemi pasur raste të sulmeve të inspektorëve gjatë kryerjes së detyrës dhe mendoj se rrezikshmëria duhet të inkuadrohet. Nuk na është paguar asnjëherë edhe puna jashtë orarit, gjatë vikendeve dhe gjatë festave.

RTK: A ka inspektorë të mjaftueshëm për të mbuluar numrin e institucioneve publike dhe private shëndetësore që duhet mbikqyrur?

Baraku: Po, meqë thashë, paragjykimi është se punohet prej 8-16, ne punojmë edhe jashtë atij orari për të parë gjendjen reale në institucion, për mos me mundë me pa veç gjatë kohës së supozuar. Problem të madh kemi me numrin e vogël të inspektorëve. Për momentin i kemi 3 inspektorë me kontratë me shërbime të veçanta.

RTK: Sa inspektime keni arritur t’i kryeni dhe a është numër i mjaftueshëm i inspektimeve?

Baraku: Në tremujorin e parë kemi bërë 261 inspektime. Kjo falë numrit të rritur të inspektorëve. Është me rëndësi të rritet numri i inspektorëve sepse jemi më shumë prezent në terren.

RTK: Sa mund të kryeni inspektime me këtë numër të inspektorëve ?

Baraku: Në këtë ritëm mundemi që një herë në çdo 1.5 vjet të bëjmë inspektime në secilin institucion shëndetësor.