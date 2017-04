Nuk ndalon droga nga Shqipëria, pranga shoferit të kamionit, shkonte në Greqi (Video/Foto)

Një kamion i mbushur me tuba plastikë është ndaluar për kontroll në doganën e Kapshticës dhe brenda tij është gjetur një sasi e konsiderueshme droge, kanabis sativa. Policia bënë të ditur se ka sekuestruar 99 tuba plastikë të mbushur me lëndë narkotike të presuar, të dyshuar kanabis, gjithsej 71 kilogramë.

Në pranga drejtuesi i kamionit Qani Mançe, 60 vjeç, banues në Tiranë. Gjatë ditës së sotme ky person u paraqit në dalje të Shqipërisë, me mjetin kamion të markës “SCANIA” me targa AA273DY dhe rimorkio me targë TR0148K.

Nisur nga dyshimet e shfaqura, ky mjet u përzgjodh nga shërbimet e Policisë Kufitare, në bashkëpunim me Doganën, për verifikim në vijën e dytë. Gjatë kontrollit në skaner, u shfaqën dyshime se në pjesën e tavanit të rimorikios, mund të ishte fshehur lëndë narkotike.

Konkretisht në brendësi të tubave metalikë të cilët mbanin skeletin e mbulesës së rimorkios, u konstatuan 99 tuba të tjerë plastikë me ngjyrë portokalli.

Në përfundim të veprimeve të para hetimore, specialistët e Seksionit për Narkotikët, në Drejtorinë Vendore të Policisë Korçë, kanë bërë peshimin e lëndës narkotike së bashku me tubat plastikë ku në total pesha e tyre rezultoi 71 Kg.

Dosja i kaloi për hetime të tjera Prokurorisë së Krimeve të Rënda, Tiranë.