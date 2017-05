Nuk ndalen shqiptaret, edhe Bebe Rexha po vjen me këngë të re (Foto)

Vera po vjen me shumë projekte të reja, Rita Ora më pare paralajmëroi projektin e ri.

Menjëherë pas Ritës edhe Bebe ka paralajmëruar këngën e re të cilën do ta sjell në bashkëpunim me Lil Wayne, shkruan lajmi.net.

Kënga e re e Bebes do të ketë titullin “The Way I Are (Dance with somebody)” të cilën premtoi që do ta lansojë të premtën e ardhshme.

Fansat e Bebes i komentuan asaj sipër fotos duke thënë që presin me padurim projektin e ri. /Lajmi.net/