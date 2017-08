Nuk mund ta besoni sa klikime ka marrë ‘New Rules’ nga Dua Lipa (Video)

Këngëtarja kosovare me famë botërore, Dua Lipa një muaj më parë ka sjellë këngën me titull "New Rules", që në shqip do të thotë ''Rregulla të reja''.

Ky projekt, të cilit Dua ia ka bashkëngjitur dhe klipin po rezulton të jetë shumë i suksesshëm, shkruan lajmi.net.

“New Rules” deri më tani ka arritur shifrën prej 80 milionë klikime në platformën Youtube, që është gati të thyej një rekord në karrierën e Duas.

Për klipin e këtij projekti, Dua kishte deklaruar se ka pasur shumë vështirësi në realizimin e tij, pasi është dashur të rrezikonte veten duke ecur mbi pishinë. /Lajmi.net/