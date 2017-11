Nuk kontaktuan me vite, tani nuk po ngopen me dashurinë për njëra-tjetrën

Që nga bashkëpunimi me këngën ‘Vibe’ më nuk folën mes vete.

Shkak u bë një bisedë e Dafinës ku ofendonte Tunën dhe kur e dëgjoi, kjo e fundit u prek fort, shkruan lajmi.net

Mirëpo, tani gjërat kanë ndryshuar.

Pas disa vitesh Tuna dhe Dafina janë pajtuar, kanë filluar ta ndjekin njëra-tjetrën, të komentojnë në foto e ta urojnë njëra-tjetrën për sukseset.

Tuna sot në Instagram ka hedhur një fotografi, e cila më pas u komentua nga Dafina, e cila ia dërgoi një ‘emoji’ me fytyrë mace me sy me zemra.

Urojmë që kjo miqësi t’u zgjatë përgjithmonë!/Lajmi.net/