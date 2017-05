Nuk ia keni idenë që sa minuta nuk ka pësuar gol Juventus në Champions

Mbrojtja e Juventusit vazhdon me paraqitje të jashtëzakonshme.

Kampioni italian nuk pësoi gol as sonte ndaj Monacos.

Me këtë ndeshje, Juve ka më shumë se 600 minuta pa pësuar gol në Ligën e Kampionëve, përcjellë “Lajmi.net”.

Bashkë me mbrojtjen, merita të jashtëzakonshme ka edhe portieri Gianluigi Buffon, i cili bëri paraqitje spektakolare edhe sonte. /Lajmi.net/

Juventus have now gone 600 minutes in the #UCL without conceding a goal ⛔️ pic.twitter.com/S70cLwk9WR

— Champions League (@ChampionsLeague) May 3, 2017