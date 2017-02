Nuk ia keni idenë çfarë i ndodh Messit kur largohet nga ‘Camp Nou’ (VIDEO)

Lionel Messi shkëlqeu sërish në fanellën e Barcelonës.

Argjentinasi shënoi gol të bukur në fitoren e Barcelonës ndaj Athletico Bilbaos.

Pas ndeshjes, Messi ka pasur shumë “telashe” për t’u larguar nga ‘Camp Nou’, pasi tifozët i kishin rrethuar veturën, ku i thërrisnin vazhdimisht emrin.

Këtë moment e ka incizuar e dashura e tij, Antonella.

This is what it’s like for Leo Messi to leave the Camp Nou!

Video via Antonella Rocuzzo on Instagram. pic.twitter.com/VLtYa7VUt8

— 101 Great Goals (@101greatgoals) February 4, 2017