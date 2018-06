Nuk flasin, por veprimi që bën Noizy për Encën në mes të koncertit do e shokojë këngëtaren

Kanë kaluar dy vite që nga sherri i bujshëm mes Encës e Noizyt dhe tani dyshja nuk i ka marrëdhëniet si dukur kur shiheshin gjithnjë bashkë e bënin bashkëpunime

Tani as nuk i flasin njëri-tjetrit e as nuk ndiqen në Instagram, megjithatë ka ende diçka që i lidh me njëri-tjetrin, duan s’duan. Është bashkëpunimi i tyre “Bow down” i cili ndonëse kanë kaluar dy vjet vazhdon të dëgjohet e të pëlqehet shumë.

Edhe pse nuk flet me Encën, Noizy së fundmi i ftuar në një clubet e Tiranës ka kënduar këtë këngë me zërin e Encës në sfond. “intv.al” ka publikuar videon nga ky moment që tregon se Noizy nuk e ka problem ta këndojë “Bow down” edhe pse këtë këngë e ka krijuar së bashku me Encën.