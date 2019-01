Nuk është vetëm këngëtare, Çiljeta Xhilaga zbulon talentin e fshehur

Ka publikuar një video në të cilën zbulon talentin e fshehur.

Çiljeta Xhilaga përveç se është një këngëtare e suksesshme së fundmi zbuloi edhe një talent të saj, shkruan lajmi.net.

Me anë të një video të ndarë me ndjekësit në Instagram, Xhilaga tregon se është shumë e mirë edhe në gjuajtje me armë.

“Ja dhe nje talent I pazbuluar I imi 😂😂😂”, shkruan ajo krahas videos.

“Bonbone”, është kënga e fundit e lansuar nga ajo gjatë vitit që e lamë pas. /Lajmi.net/