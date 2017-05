Nuk është Reali as Juventusi, UEFA zbulon skuadrën më të mirë në Evropë

Sipas institucionit më të lartë të futbollit evropian (UEFA), skuadra e Monacos momentalisht është skuadra me më shumë fitore radhazi në Ligue 1 plot 11 ndeshje, ndërsa në vendin e dytë qëndron Chelsea me 6 fitore radhazi.Porto momentalisht është skuadra me më së shumti ndeshje e pamposhtur në ligë, 30 ndeshje, prej tyre 20 fitore dhe 10 barazime, ndërsa në të gjitha garat janë Benfica, Marseille dhe Napoli me 10 ndeshje.Barcelona ka sulmin më të mirë në Evropë me 112 gola të shënuar në 37 ndeshje, ndërsa Porto mbrojtjen më të mirë, pasi në 33 ndeshje ka pësuar vetëm 16 gola, shkruan Syri.net.Në Champions League, Juventusi është skuadra e pamposhtur me 12 ndeshje dhe me një mbrojtje të konsoliduar që ka pësuar vetëm 3 gola. Në anën tjetër Real Madrid ka sulmin më të mirë në Champions, pasi ka shënuar 32 gola në 12 ndeshje.

Sipas institucionit më të lartë të futbollit evropian (UEFA), skuadra e Monacos momentalisht është skuadra me më shumë fitore radhazi në Ligue 1 plot 11 ndeshje, ndërsa në vendin e dytë qëndron Chelsea me 6 fitore radhazi.

Porto momentalisht është skuadra me më së shumti ndeshje e pamposhtur në ligë, 30 ndeshje, prej tyre 20 fitore dhe 10 barazime, ndërsa në të gjitha garat janë Benfica, Marseille dhe Napoli me 10 ndeshje.

Barcelona ka sulmin më të mirë në Evropë me 112 gola të shënuar në 37 ndeshje, ndërsa Porto mbrojtjen më të mirë, pasi në 33 ndeshje ka pësuar vetëm 16 gola, shkruan Syri.net.

Në Champions League, Juventusi është skuadra e pamposhtur me 12 ndeshje dhe me një mbrojtje të konsoliduar që ka pësuar vetëm 3 gola.

Në anën tjetër Real Madrid ka sulmin më të mirë në Champions, pasi ka shënuar 32 gola në 12 ndeshje.

Parashikoni ndeshje të futbollit dhe fitoni dhjetëra shpërblime, duke përfshirë një iPhone 7 dhe Samsung Galaxy S6