Nuk do të hidhni lëvoren e bananes në plehra pasi të lexoni këtë

Herën tjetër që ju vendosni për të ngrënë një banane, me siguri nuk do të hidhni lëvoren e saj në plehra, shkruan Express.hr.

Edhe pse lëvoret prej kohësh konsiderohen mbeturinë, ato janë një pasuri falë përqindjes së lartë të ushqyesve, fibrave, vitaminës C dhe B, kaliumit dhe magnezit, luteinit…

Ekspertët thonë se ka aplikime të shumta, ndërsa disa prej këtyre truqeve praktikohen nga njerëzit në mbarë botën.

1. Zbut djegien dhe vepron si një analgjetik

Lëvorja e bananes është përdorur tradicionalisht si ndihmë në shërimin e plagëve, veçanërisht plagët nga djegiet. E gjitha që ju duhet është bëni është të fërkoni vendin e djegur ose që ndjeni dhimbje, me pjesën e brendshme të lëvores.

2. Zbut psoriazën

Sëmundja e shpeshtë e lëkurës, e karakterizuar nga periudhat e rikthimit dhe permirësimit, shfaqet në formën e skuqjeve dhe humbjen e sipërfaqes së lëkurës. Edhe pse bananet nuk veprojnë si një ilaç, përbërësit e lëvores së saj kanë efekt pozitiv në lëkurë dhe lehtësojnë simptomat.

3. Heq lythat

Për lythat kokëfortë, që paraqiten në lëkurë, duhet të vendoset një pjesë e lëvores së banane në atë vend, perforcojeni me një fashë dhe lëreni atë gjatë natës. Procesi përsëritet derisa lythi të bie vetë.

4. Zbardh dhëmbët tuaj

Ajo që është gjëja më e mirë me lëvoren e bananes është se nuk ka veprim abraziv, do të thotë që nuk e dëmton smaltin e dhëmbëve, ndërsa jep rezultate. Krejt çka duhet të bëni është që një herë në ditë të fërkoni dhëmbët 5 minuta me lëvorene larë të bananes, për një periudhë prej 20 ditësh.

5. Ajo ndihmon për humbje të peshës

Vitamina B është një burim i shkëlqyer i antioksidantëve që rrisin metabolizmin dhe për këtë arsye mund të jenë të dobishme për humbje të peshës. Kësaj i ndihmon fakti që lëvorja e bananes nuk përmban kalori shtesë dhe është një burim i shkëlqyer i fibrave, prandaj mundëson që më gjatë të ndiheni i ngopur. Përveç kësaj, kaliumi në lëvore stimulon metabolizmin, ndërsa lëvoren e banans mund t’a konsumoni ashtu që do t’a bluani ose të bëni çaj nga ajo.

6. Redukton pamjen e puçrrave në fytyrë si dhe dukshmërinë e rrudhave

Për shkak se lëvorja është e pasur me antioksidantë, në mënyrë të shkëlqyesme minimizon dëmet e shkaktuara nga radikalet e lira të cilat janë rezultat i plakjes. Nëse çdo ditë fërkoni zonat problematike, si dhe ato në të cilën paraqiten rrudhat, do të keni një efekt qetësues dhe hidratizues./