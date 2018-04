Notat e futbollistëve: Malaga – Real Madrid

Lojtari i ndeshjes ishte Isco me 9.4.

Real Madridi ka shënuar fitore të pastër në udhëtim ndaj Malagas.

Reali triumfoi pastër, 2:1.

Golat për madrilienët i kanë shënuar Isco dhe Casemiro.

Me këtë fitore, Reali është i treti në tabelë me 67 pikë ndërsa Malaga në të fundit me 17.

Lojtari i ndeshjes ishte Isco me 9.4. /Lajmi.net/