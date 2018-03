Nora tregon se kur do të ndahej me Robertin

Këngëtarja e njohur Nora Istrefi ka qenë e ftuar sonte në emisionin “NIN”.

Ajo ka rrëfyer shumë detaje nga jeta dhe karriera e saj, ndërsa nuk ka refuzuar të flasë edhe për projektet e reja muzikore.

Nora konfirmoi se së shpejti do të sjellë bashkëpunim me reperin e njohur nga Shqipëria, Noizyn.

Ndërkohë në rubrikën “Haje ose thuaje”, Istrefi ka zgjedhur sfidën të thotë përgjigje të sinqerta, në këmbim të ngrënies së ushqimeve të prishura.

E ngacmuar me një pyetje pikante lidhur me Robert, prezantuesi i emisionit kërkoi nga ajo të përgjigjet në pyetjen se çfarë nuk do t’i falte asnjëherë.

Dhe përgjigja e saj, ishte diçka që shpesh te çiftet është e pafalshme, duke thënë kështu se “tradhtia” është gabimi që do ta qonte drejt divorcit me bashkëshortin e saj.