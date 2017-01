Nora Istrefi tejet seksi në klipin e ri (Foto)

Këngëtarja Nora Istrefi shumë shpejt do të publikojë projektin e saj më të ri në bashkëpunim me Ermal Fejzullahun.

Kënga është realizuar në studion “Red Box Enterianment”, gjersa ditë më parë kanë përfunduar edhe xhirimet e klipit, të cilat janë kryer në Shkup.

Edhe kësaj radhe, Nora nuk do të zhgënjejë fansat me paraqitjen e saj, madje në një prej skenave ajo do të shfaqet tejet në seksi në një dhomë hoteli.

Telegrafi ka siguruar disa fotografi ekskluzive nga prapaskenat e xhirimeve të klipit, të cilat shfaqin një pjesë të klipit, ku Nora shfaqet sërish në top formë dhe mjaft seksi.