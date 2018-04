Noizy publikon foto gjysmë i zhveshur nga shtrati

Reperi Noizy kohëve të fundit është shumë aktiv në palestër.

Andaj edhe pushimi për të është shumë i nevojshëm, shkruan lajmi.net

Pasi po mundohet që deri në muajin Maj t’i krijoj muskujt e lakmueshëm trupor për t’a fituar bastin kundër Blerim Destanit, reperi nga Shqipëria shumicën e kohës po e kalon duke ushtruar.

Së fundmi kishte zgjedhur ambientin e hapur për të vrapuar e pas vrapit ka publikuar një foto ku shihet gjysmë i zhveshur i shtrirë në shtrat.

Sa i përket jetës private Noizy qëndron akoma i rezervuar por kohën më të madhe po e kalon me Oriola Marashin e që kanë dalë zëra se mund të ketë diçka më shumë mes tyre, por as Noizy e as Oriola nuk e kanë pranuar e as mohuar një gjë të tillë.

Mbetet të shihet nëse reperi është i vetëm edhe në jetën private ashtu siç po shihet në këtë fotografi./Lajmi.net/