Noizy me biznes të ri

Reperi nga Shqipëria, Noizy nuk po ka të ndalur.

Si me projekte muzikore, si me biznes, reperi po punon shumë, e kështu nuk po mungojnë as të ardhurat, shkruan lajmi.net

Noizy në Instastory ka hedhur fotografi ku shihet se po punohet në restoranti më të ri të tij.

Reperi nuk ka dhënë detaje të tjera, por padyshim që më kohë do t’i njoftojë ndjekësit e tij për hapjen dhe hapat tjerë të këtij restoranti./Lajmi.net/