Noizy: Kam bërë mamin “dru” me hashash, ja si ndodhi

Në emisionin “Xing me Ermalin” në Televizionin Klan, Noziy ka folur dhe për arrestimin.

“Unë jam më shumë jashtë shtetit se në Shqipëri. Atë ditë qe erdha hipa në një nga makinat dhe shkova të haja mëngjes, në momentin kur dola nga restoranti më ndal policia dhe me kërkon patentën. Patentën nuk e kisha, nuk e dija se tek cila makinë e kisha lënë. I thash mund të preshin 2 minuta të të vij të sjell patentën. Tek sa po vinte patenta bëri verifikimin e targës, ku doli se kisha gjoba. Gjobat i ka bërë babi. Kishte mbaruar dhe siguracioni.”

Por për atë që kishte qëlluar me armë…

Nuk më kanë arrestuar për armë, nuk mbaj kurrë armë. Jam kundra armëve. Ajo ishte një armë manovër, për një videoklip.

Ke përdor substanca narkotike?

Këto të klasës A e sipër, kurrë dhe jam shumë kundra tyre. Këto më të butat ndonjëherë, kohët e fundit i kam thënë stop. Të të tregoj një histori të bukur, me mamin. Një nga fansat e mi ka ardhur disa herë në jug dhe kur i kuptoj që janë shumë të flakët, 1 ditë ja jap rastin të vij me mua nëpër turne. Ky erdhi nga Saranda dhe mori një sasi goxha të mirë hashashi. Kishin bërë një si tip keku, domethënë kek me hashash. Më pas po bëheshim gati për në Tiranë, çunat kishin ngrënë dhe kishin lënë. Nga ora 7 ishte zgjuar mami im nga gjumi, kishte shkruan në studio. Nga ora 8 me merr babi dhe me thotë hajde se është mami keq. E kemi çuar në spital, tha, nuk është mirë. Kur shkoj në shtëpi, e gjej mamin shtrirë në divan. Kur marr vesh pastaj mami kishte ngrënë dy copa nga keku me hashash./Klan.al/