Noizy bën këtë postim, mami i Oriola Marashit ka diçka për t’i thënë: Një milioner që…

Ata janë miq të mirë, por e ëma e Oriolës duhej t’ia shprehte këto fjalë Noizyt!

Noizy është një ndër reperët më të mirë shqiptarë dhe me rastin e festës së gruas, me 8 mars kishte rezervuar një surprizë të vërtetë, pikërisht një këngë kushtuar nënës së tij me titullin “Mbretëresha ime”.

Dhe për nënën e reperit, kjo ka qenë një surprizë e vërtetë dhe jashtëzakonisht emocionuese pasi u përlot teksa po dëgjonte këngën që i ka dedikuar djali i tij.