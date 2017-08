Njihuni me veturën super luksoze Mercedes (Foto)

Kompania gjigande e makinave Mercedes ka prezantuar konceptin e veturës elektrike super luksoze.

6 metra e gjatë, “Vision Mercedes-Maybach 6 Cabriolet” e ka pjesën e pasme të frymëzuar nga jahtet dhe quhet bishti i barkës.

Me 750 kuaj fuqi, “Vision Mercedes-Maybach 6 Cabriolet” do të shkojë nga 0 në 100 km/h për më pak se 4 sekonda dhe do të ketë një shpejtësi maksimale 250 km/h.

Bateria e sheshtë do e mbajë “gjallë” në rrugë makinën e madhe dhe të shpejtë për 322 kilometra, sipas Mercedesit.