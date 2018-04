Njihuni me surprizën e verës, vendin ku Lekë Dukagjini kaloi ditët e fundit të jetës

Bashkë me të, kanë filluar të zbresin dhe vizitorët e parë të stinës së ngrohtë. Janë agjenci të ndryshme turistike që udhëtojnë nga Tirana apo qytete të tjera, drejt këtij destinacioni me një bukuri natyrore të pa krahasueshme. Në grykëderdhjen e Lumit të Shalës në Liqenin e Komanit është krijuar një oaz ujor tepër piktoresk me një plazh të freskët ku vizitorët turistik çlodhen dhe kundrojnë natyrën përrallore.

Investitori vendas ka ngritur aty një Bar-Hotel me kushtet e akomodimit për një numër të konsiderueshëm pushuesish që vijnë me guidat turistike nga Tirana apo vende të tjera dhe e popullojnë gjatë gjithë sezonit verorë. Jo vetëm burimet ujore, shpellat, uji i kristaltë por dhe historia e “Blinit Gurit të Lekës”, tërheq shumë kuriozë të gojëdhënave dhe historisë së këtyre anëve.

Blini i Gurit të Lekës, ndodhet në vendpjekjen e Lumit të Shalës me Liqenin e Komanit, në prehrin e Komlemit, karshi Mollës së Shoshit me plot histori, e cila lidhet me princin tonë rebel Lekë Dukagjini.

Thuhet se Lekë Dukagjini, vitet e fundit të jetës i kaloj në këtë vend, përballë i mbrojtur nga humnerat shkëmbore që zbresin thikë deri ne Drin dhe nga pas shpine nga mbrojtja besnike e banorëve të Dukagjinit. Emrin “Komlem” thuhet se e mori kur rrethimi i ushtrisë turke zgjati aq shumë sa atje lartë midis atyre shkëmbinjve lindën 72 djem.

Përballë Komlemit, nga ana tjetër e lumit, ndodhet një shkëmb i cili mban emrin “Curri i Haxhi Begut ” nga ku ushtria turke thonë që gjuante me top malësorët e ngujuar aty në Komlem bashkë me princin.

Një natë, Leka ju thotë ushtarëve, që të hedhin vozgat me raki në shkëmb duke ju vënë flakën. Vargu i flakës zgjatej deri poshtë në Drin dhe turqit e lëshuan rrethimin duke menduar se ishte barut dhe se këta paskan aq shumë barut sa edhe ta djegin në humnerë, thotë gojëdhëna.

Vetëm kur arrin aty te Guri, e kupton se pse i thonë Guri i Lekës, sepse pasi je ngjitur mbi të dhe ke hedhur vështrimin rreth e rrotull, kupton se ai është një vend strategjik vrojtimi.

Nga maja e këtij guri, mund të “krehësh” të gjithë zonën në një hark prej rreth 300 grade.

Pra, Leka, nga ky gur ka pikasur çdo lëvizje të armikut dhe kujtdo që ka tentuar ti afrohet.

Disa qindra metra afër Gurit, ndodhet Shpella e Lekës, një shpellë me një hyrje jo shumë të madhe por që pas rreth 20 m zmadhohet dhe që vazhdon pikjatë poshtë në drejtim të lumit.

Sipas legjendës thuhet se Leka kishte lënë amanet që pas vdekjes trupi i tij të hidhej në këtë shpellë, në mënyre që të mos i gjendej nga pushtuesit turq, kjo duke patur parasysh se çfarë ata bënë me varrin dhe eshtrat e Gjergj Kastrioti-Skënderbeu.

Nuk ka dokumente për vendin ku Lekë Dukagjini kaloj vitet e fundit të jetës, për kohën e vdekjes apo për vendvarrimin e tij.

Duke u mbeshtetur në e gojdhënat, Blini është posaçërisht vendi ku Leka kaloj vitet e fundit të jetës së tij. Turistët dhe vizitorët bëhen shumë kuriuoz për këto legjenda të rrëfyera nga banor të zonës apo dhe guidator vendas.Udhëtimi drejt Blinit paraqet surpriza të pafundme pasi ka atraksione të shumta turistike përveç atyre që paraqet liqeni i Komanit, lumi me troftën pikaloshe, shpend dhe kafshë të ndryshme, nga çdo anë mund të shihen në faqet shkëmbore edhe dhitë e egra nëse atje kalohet pa zhurmë.

Komlemi, Bira e Topit, Guri i Lekës, Shpella e Lekës, Ballkoni i Dhive të Egra, Ujvara e Mullinit dhe vende të tjera tepër piktoreske, tërheqin turistët.

Njerëzit e këtyre vendeve të bukura dhe historike, kanë ndërtuar një Hotel-Bar-Restorant në breg të lumit, një ndertim i bukur duke ruajtur edhe traditën e ndertimit me gur e dru,ku vizitorët çlodhen e mësojnë historinë.

“Të huajt që vijnë përherë të parë në këtë vend, surprizohen nga natyra, historia dhe gojdhëna që lidhet me “Blinin e Gurit të Lekës” dhe largohen duke e quajtur këtë vend si surpriza e turizmit shqiptarë” tregon për ATSH një prej eksploratorëve të guidave turistike Skënder Ibi që udhëheq turistët në vendet më piktoreske.