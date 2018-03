Njihuni me dhjetë vendet më të mëdha në botë

Një listë mahnitëse...

Algjeria, në 2.38 milionë kilometra katrorë, është vendi i dhjetë më i madh në botë sipas zonës dhe i vetmi vend afrikan në krye të këtyre dhjetë vendeve.

Kazakistani është vendi më i madh “i mbyllur” në botë. Me 2.72 milionë kilometra katrorë, Kazakistani shtrihet përgjatë fushave dhe maleve të mëdha, transmeton lajmi.net

Një klimë e ftohtë dhe e thatë ​​mbizotëron në shumicën e vitit. Kazakistani përjeton një gamë të gjerë të temperaturave gjatë gjithë vitit, megjithëse nuk është aq e ftohtë në Kazakistan, siç bën në disa pjesë të fqinjit të saj verior, Rusisë.

Mali Fitz Roy në Patagoni, Argjentinë.

Argjentina, vendi i 32-të më i populluar në botë, është vendi i tetë më i madh në botë dhe vendi më i madh spanjollfolës në botë sipas zonës. 2.78 milion kilometra katrorë të saj përfshijnë një gjeografi dhe klimë ndër më të larmishmet në botë.

India është vendi i dytë më i madh në aspektin e popullsisë, dhe vendi i shtatë më i madh në aspektin e zonës. Kufijtë e Indisë kanë ndryshuar shumë herë gjatë shekullit të kaluar, dhe madje ende, India pretendon se rajoni verior i Kashmirit (një zonë e kontestuar me Pakistanin) përket plotësisht nën kontrollin indian. Siç qëndron, pa Kashmirin, territori i Indisë shtrihet për 3.29 milion kilometra katrorë.

Dymbëdhjetë Apostujt, Shteti Viktoria, Australi

Përafërsisht 4,4 milionë kilometra katror diferencë midis Australisë dhe Indisë, përfaqëson dallimin e dytë më të madh në mes të vendeve. Australia, me rreth 7.69 milion kilometra katrorë, është dyfishi i madhësisë së Indisë, transmeton lajmi.net

Është vendi më i madh në Oqeani deri tani. Teknikisht ajo është kaq e madhe saqë as nuk kualifikohet si një ishull, është një tokë tokësore kontinentale.

Plazhi opacabana, Rio de Janeiro, Brazil

Vendi më i madh në Amerikën e Jugut në më shumë se 8.51 milion kilometra katrorë. Amazona është aq e dendur dhe e gjerë sa eksploruesit dhe shkencëtarët kanë gjetur qytetërime njerëzore që kurrë nuk kanë pasur kontakt me botën e jashtme.

Brazili gjithashtu ka një bregdet të gjatë Atlantik në anën lindore, e cila shtrihet rreth 8,000 km. Shumica e qyteteve të saj të mëdha, duke përfshirë Rio de Janeiro dhe São Paulo ekzistojnë pranë vijës bregdetare.

Muri i Madh i Kinës shtrihet përgjatë një shtrirjeje të gjatë të kufirit verior të Kinës.

Kina, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Kanadaja zënë vetëm nën shtatë përqind të sipërfaqes së globit. Nga këta tre, Kina është më e vogël – vetëm pak – afërsisht 9.6 milion kilometra katrorë.

Ai ndan një kufi me 14 vende të ndryshme, duke përfshirë Afganistanin në lindje, Rusinë në veri dhe Vietnamin në jug. Është vendi më i madh në Azi.

Shtetet e Bashkuara, më të mëdha se Kina, por pak më të vogla se Kanadaja, zënë 9.63 milionë kilometra katrorë. Janë të kufizuara nga Meksika në jug dhe Kanadaja në veri. Shtetet e Bashkuara janë shtëpi për një koleksion të ndryshëm të gjeografisë dhe kafshëve të egra.

Shkretëtira e madhe e Kanadasë është e njohur për aktivitete në natyrë.

9.984 milion kilometra katrorë të Kanadasë e bëjnë atë vendin më të madh në hemisferën perëndimore dhe bregdeti prej 202.080 kilometrash do të thotë se ka një bregdet më të gjatë se çdo komb tjetër, transmeton lajmi.net

Me një densitet të popullsisë prej 4 vetash për kilometër katror, ​​kjo do të thotë që secili prej 35 milionë njerëzve të Kanadasë mund të ketë 61 hektarë për veten e tyre.

Peizazhi i Siberisë, Rusia.

17.1 milionë kilometra katrorë të Rusisë lehtë e bëjnë atë vendin më të madh në botë sipas zonës. Në fakt, në qoftë se Rusia do të mbyste 7 milionë kilometra katrorë, do të ishte akoma më e madhe dhe pjesa e përfunduar do të renditej e shtatë në botë! /Lajmi.net/