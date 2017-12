Njihuni me binjakët që shpenzuan 15 mijë paund për tu dukur si Brad Pitt

Binjakët Matt dhe Mike Schlepp nga Arizona kanë shpenzuar £15,000 në operacionet plastike për tu dukur si aktori i famshëm.

Kaluan muaj të tërë në proçedura të dhimbshme, të cilat i lanë me pasoja të rënda. Adoleshentët të cilët duan të bëhen aktorë, i bënë operacionet gjatë një seriali të quajtur ‘I Want A Famous Face’, dhe në atë kohë ata të dy ishin vetëm 21 vjeç.

Vëllezërit tregojnë për audiencën e serialit se ishte shumë e vlefshme ky operacion, dhe se duhej me patjetër.‘Do e bëja me dhjetra herë. Më ndihmoi të lidhesha me shumë femra. Unë eci dhe dëgjoj psherëtimat nga ato, dhe shikimet që mi hedhin’ tregon Matt.