Njeriu i pastrehë kalon 2 ditë duke e kthyer çantën e humbur të një gruaje – ndryshon jeta e tij kur e kthen atë te pronarja

Daisy humbi kuletë e saj që përmban artikuj të rëndësishëm si patentë shoferi, iPhone me vlerë 300 $ dhe çelësat e shtëpisë së saj. Ajo kishte humbur shpresat për ta kthyer atë, por ishte e habitur kur një i pastrehë ia ktheu asaj.

Ajo e humbi çantën e saj

Daisy Owen humbi çantën e saj derisa ishte në një natë jashtë në Bolton. Ajo përmbante sendet e vlefshme dhe çelësat kryesor të shtëpisë dhe celularin e saj. Paul Calderbank, një djalë i pastrehë e gjeti atë jashtë një pijetore dhe kaloi dy ditë në rrugë me vendosmërinë e kthimit të saj tek pronarja, 20-vjeçare Daisy, transmeton lajmi.net.

Paul ishte i vendosur për të gjetur pronarin dhe për ta kthyer qesen me duart e veta. Ai ishte i varfër dhe i pastrehë dhe mund të kishte shitur me lehtësi gjithçka. Por shpirti i tij i brendshëm nuk e lejonte atë të bënte një hap të tillë.

Djaloshi doli me një ide të lidhjes së shkrimit me qesen që lexonte: “Nuk dua të tregoj askujt në qytet, sepse ata do të përpiqeshin të më thoshin se është një prej miqve atje, nuk mund t’i besojë askujt në qytet dhe u shqetësua në rast se dikush mendonte se po e mbanja atë. ”

Ai ecën nëpër rrugë duke i bërë thirrje publikut për ta ndihmuar atë të gjejë pronarin. Ai gjithashtu shkroi se nuk i beson askujt pasi njerëzit do të shtriheshin dhe do të merrnin qesen.

Paul ishte gati për të shkuar në shtëpinë e Owen bazuar në adresën në patentë. Por para kësaj, ai hasi disa nga miqtë e saj që e kontaktuan atë në Facebook dhe organizoi takimin. Ai më në fund ia dorëzoi çantën Daisy-t me duart e veta.

Daisy u habit me të vërtetë nga ky gjest. Ai mund të kishte marrë me lehtësi disa para nga çanta e saj derisa ishte i uritur, por nuk e bëri.

Daisy ishte aq i prekur nga ky gjest fisnik nga njeriu i pastrehë që ajo krijoj një faqe në Facebook si një fond për të ndihmuar z. Calderbank. Ajo solli më shumë se 1.100 dollarë në donacione brenda 2 ditëve, percjell lajmi.net.

Paul aktualisht jeton në një hotel, por nuk ka para. Pra, Daisy do të donte të paguante për hotelin ose një depozitë për një banesë përmes fondesh.

Nëse jeni të ndershëm në më të vështirat tuaja, jeta juaj do të ndryshojë për mirë. Cilat janë mendimet tuaja në histori? /Lajmi.net/