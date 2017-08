Njeriu i cili nuk rritet kurrë (Video)

Nick Smith është 21 vjeçar, por ai është më i shkurtër se tre këmbë.

Pavarësisht trupit të shkurtër, Nick ka një personalitet të fortë, transmeton lajmi.net

Ai është xhuxh i cili po përballet me kirurgji urgjente që të kurojë trurin nga gjendja e rrezikshme në të cilën ndodhet.

Njerëzit si Nick kanë një jetëgjatësi të kufizuar, ndërsa ju do të shihni se si e ëma shpjegon frikën për të ardhmen e saj dhe të dy bijve që kujdesen për Nickun.

Ai do të bashkohet me njerëz të tillë si ai, megjithatë sa do të mundet të luftojë kundër gjendjes së trurit?

Shikoni videon për më shumë. /Lajmi.net/