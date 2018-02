Njerëzit të cilët po e bëjnë botën një vend më të mirë

Ndonjëherë vetëm pak mirësi është e mjaftueshme për të ndryshuar jetën e dikujt. Çdo vepër e mirë - nga aktet e vërteta të trimërisë në kujdes të thjeshtë - e bën botën tonë një vend të mrekullueshëm për të jetuar.

Ju e dini që bota po bëhet e ashpër dhe e ashpër nga dita në ditë. Por atëherë ka disa njerëz që janë vetëmohues dhe përpiqen ta bëjnë këtë botë një vend më të mirë vetëm me akte vetëmohuese. Këtu janë disa prej tyre.

Më në fund!

Këta dy kirurgë kishin një kohë të vështirë duke bërë një operacion prej 32 orësh. Ata kishin për të operuar gjashtë operacione në një lëvizje për të hequr gjashtë tumore nga një pacient.

Një hero i vërtetë!

Një zjarrfikës shpëtoi jetën e një mace duke vënë oksigjen në fytyrën e saj. Ne në fakt kemi nevojë për superhero të vërtetë, ndjenja humanitare për të bërë një punë të tillë. Një hero i mirë!

Ky është sportiviteti!

Kjo ishte në të vërtetë gjëja më e mirë e bërë ndonjëherë nga një sportist. Ky sportist kenian kishte kaluar ujin për një vrapues kinez, i cili gjithashtu ishte me aftësi të kufizuara. Kjo në fakt ngadalësoi ritmin e saj që bleu pozitën e saj të dytë dhe i kushtoi asaj $ 10,000 në para të gatshme.

Heroi i uraganëve

Uragani Harvey ishte një periudhë e vështirë. Njerëzit pësuan shumë. Mes të gjitha këtyre shqetësimeve ishin heronjtë si ai që po e vendoste zemrën dhe shpirtin e tyre për t’i ndihmuar njerëzit. Ai u ndal kur kaloi nga lodhja.

Ata kuptojnë!

Një burrë i ofroi disa çokollata një dreri që iu afrua dyqanit të tij në Kolorado. Pas gjysmë ore, dreri u kthye përsëri me miqtë e tij të vogël në të njëjtën dyqan. Ata e kuptuan mirësinë e tij.

Përgjegjësia ime!

Disa njerëz janë shumë vetëohues. Kjo grua pa se një mbulesë e sediljeve u shqye në frontin e saj. Ajo e mori gjilpërën dhe fijen e saj dhe e bëri atë.

Nuk ka keqardhje!

Vetëm nëse do të kishte më shumë njerëz si ai, njerëzit do të ishin në të vërtetë të sigurt dhe dhuna do të zhdukej! Apologjitë si këto nuk mund të refuzohen kurrë!

Librat dhe Mathew!

Mateu lexoi broshura sepse nuk kishte para për t’i blerë ato. Një postar erdhi të dijë për këtë dhe tregoi për Mateun në llogarinë e tij të medias sociale. Në asnjë kohë njerëzit nga Britania e Madhe, Australia dhe India dërguan libra për të.

Dhurata më e mirë!

Gjyshja e këtij djaloshi kishte përdorur të njëjtat pllaka nga 30 vitet e fundit në Krishtlindje. Kur ajo sapo kishte vetëm 7, ajo i përshtatej dhe ua dha nipërve të saj.

Ato Doreza!

Ai gjithmonë mbante dorashka të ndryshuara pasi ai kishte dy gishta të zhdukur gjithmonë. Kur u kthye në moshën 30 vjeçare, ai u befasua nga këto dorashka të bëra me dorë. /Lajmi.net/