Njerëzit që jetojnë në pemë, BBC kërkon falje pas shtatë vitesh

BBC është konsideruar si media ndër më prestigjioze në botë për seriozitetin e saj, por së fundmi ka pranuar se një skenë nga një seri dokumentarësh televiziv që tregon se njerëzit fisnorë që jetonin lart në pemë ishte falsifikuar nga krijuesit e programit.

Një episod i serisë së tetë-pjesëve të “Human Planet”, i cili u transmetua në vitin 2011, përshkruan jetën e popullit Korowai të Papua Guinesë së Re dhe përfshiu anëtarët që lëviznin në një shtëpi-pemë.

BBC tha se gjatë krijimit të një serie të re dokumentare për BBC2, titulluar “My Year With The Tribe”, doli që skena e pemës-shtëpi ishte montuar.

Një anëtar i fisit u tha krijuesve të serisë së re se ata ndërtuan “Treehouses” për të mirën e programuesve të huaj “.

Oranews transmeton një deklaratë ku BBC tha: “BBC është njoftuar për një shkelje të standardeve editoriale në një episod të Human Planet nga 2011 që ka të bëjë me njerëzit Korowai të Papua New Guinea. Gjatë krijimit të serisë së dokumentarit të ardhshëm të BBC Two, My Year With The Tribe, një anëtar i fisit diskuton se si ata kanë ndërtuar shumë shtëpi-pemë të larta për të mirën e programuesve të programeve jashtë shtetit. BBC ka rishikuar një sekuencë në Planet e Njeriut duke e përshkruar këtë dhe ka gjetur se portretizimi i fisit nuk është i saktë”.