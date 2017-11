Njerëzit me sy të kaltër kanë një paraardhës të vetëm të përbashkët

Hulumtimet e reja tregojnë se njerëzit me sy blu kanë një paraardhës të vetëm të përbashkët. Shkencëtarët kanë zbuluar një mutacion gjenetik që u zhvillua 6,000-10,000 vjet më parë dhe është shkaku i ngjyrës së syve të të gjithë njerëzve me sy të kaltër në planet sot.

Cili është mutacioni gjenetik?

“Fillimisht, të gjithë ne kishim sytë ngjyrë kafe”, tha profesor Hans Eiberg nga Departamenti i Mjekësisë Celulare dhe Molekulare. “Por një mutacion gjenetik që prek genin OCA2 në kromozomet tonë, rezultoi në krijimin e një” kaloni “, që fjalë për fjalë” fikur “aftësinë për të prodhuar sytë ngjyrë kafe”. Gjenin OCA2 kodon për të ashtuquajturën proteinë P, e cila është të përfshirë në prodhimin e melaninës, pigment që i jep ngjyrë flokëve, syve dhe lëkurës. “Kaloni”, i cili ndodhet në gjenin ngjitur me OCA2, megjithatë nuk e frenon plotësisht gjenin, por kufizon veprimin e tij në zvogëlimin e prodhimit të melaninës në iris – efektivisht “hollues” i syve ngjyrë kafe në blu, transmeton lajmi.net.

Efekti i kalimit në OCA2 është shumë i veçantë. Nëse geni OCA2 ishte shkatërruar plotësisht ose u fikur, qeniet njerëzore do të ishin pa melanin në flokët, sytë apo ngjyrat e lëkurës – një gjendje e njohur si albinizëm.

Ndryshim i kufizuar gjenetik

Ndryshimet në ngjyrën e syve nga kafe në të gjelbër mund të shpjegohen nga sasia e melaninës në iris, por individët me sy blu kanë vetëm një shkallë të vogël ndryshimesh në sasinë e melaninës në sytë e tyre. “Nga kjo mund të konkludojmë se të gjithë individët me sy të kaltër janë të lidhur me të njëjtin paraardhës”, thotë profesor Eiberg. “Ata të gjithë kanë trashëguar të njëjtin kalim pikërisht në të njëjtin vend në ADN-në e tyre.” Individët me sy të gjelbërt, nga ana tjetër, kanë ndryshime të konsiderueshme individuale në fushën e ADN-së së tyre që kontrollon prodhimin e melaninës.

Profesor Eiberg dhe ekipi i tij kanë ekzaminuar ADN mitokondriale dhe krahasuan ngjyrën e syve të individëve me sy të kaltër në vende të ndryshme si Jordania, Danimarka dhe Turqia. Gjetjet e tij janë të fundit në një dekadë kërkimi gjenetik, i cili filloi në 1996, kur Profesor Eiberg implikoi gjenin OCA2 si përgjegjës për ngjyrën e syve.

Mutacioni i syve ngjyrë kafe në blu nuk përfaqëson as një mutacion pozitiv as negativ. Është një nga disa mutacione të tilla si ngjyra e flokëve, baldness, freckles dhe spote bukurie, të cilat as nuk rritet dhe as nuk zvogëlon shanset e njeriut për mbijetesë. Siç thotë Profesor Eiberg, “thjesht tregon se natyra vazhdimisht e shndërron gjenomin njerëzor, duke krijuar një koktej gjenetik të kromozomeve njerëzore dhe duke provuar ndryshime të ndryshme siç bën”. /Lajmi.net/