Njerëzit me çrregullime të të rrahurave të zemrës rrezikohen nga dementia

Njerëzit me të rrahura të çrregullta të zemrës, shpejt ose ngadalë, janë më të rrezikuar që të preken nga sëmundja e dementias.

Por, siç thotë studimi i ri, nëse kjo vërehet herët, është kyçe të zvogëlohet sulmi i dementias ashtu sikurse edhe trajtimi, shkruan Express.co.uk, përcjell Klan Kosova.

Me plakjen arteriet karotide – të cilat lidhin trurin me zemrën nisin të bllokohen me pllaka të depozitave yndyrore në procesin e njohur si arteroskleroza.

Sipas këtij studimi efektet e rrahjeve të shpejta të zemrës dhe sëmundja e arteries karotide kombinohen, çka më pas rezulton me rrjedhjen e gjakut në tru, që rrit rrezikun e prekjes nga sëmundja e dementias – harresës.

Ritmi jonormal i zemrës shkakton grumbullim ose mpiksje të gjakut në zemër, nga të cilat edhe mund të shkaktohet infarkti.