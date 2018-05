Një tjetër përpjekje për transformimin e FSK-së në ushtri

Ai konsideron se drejtuesit e institucioneve për avancimin e FSK-së janë koordinuar vetëm në serbët e jo me aleatët strategjikë të Kosovës.

“Janë përqendruar vetëm me koordinim me Listën Serbe, në këtë rast i bie me Serbinë dhe kanë harruar koordinimin e domosdoshëm me aleatët tonë strategjikë dhe me shtetet anëtare të NATO-s, duke përfshirë edhe ato që janë pjesë e KFOR-it. Prandaj, këta edhe nëse do të kishin qëllim të mirë këta janë nisur në rrugën e gabuar”, tha Selimi.

Procesi i themelimit të Forcave të Armatosura apo Ushtrisë së Kosovës ka mbetur i bllokuar për shkak të mungesës së përkrahjes nga deputetët serbë në Kuvendin e Kosovës.

Formimi i Forcave të Armatosura të Kosovës pritet të prezantohet në Kuvend nga Qeveria, nëpërmjet projektligjit që përcakton ndryshimet e nevojshme ligjore, të cilat do të diktojnë edhe nevojën e ndryshimeve Kushtetuese.

Forcat e Armatosura, kanë thënë zyrtarët e Qeverisë së Kosovës, mund të themelohen nën mbikëqyrjen e NATO-s, me numër të caktuar ushtarësh dhe me armatim dhe pajisje të përcaktuara në marrëveshje me NATO-n.