Një tërmet i madh do t’i ndajë kontinentet përgjysmë, thotë një shkencëtar (Video)

Falë ngrohjes globale, të gjithë e dimë se planti ynë është buzë shkatërrimit. Por shkatërrimi duket do të jetë aq i keq sa që do t’i ndajë dy kontinente dhe do të marrë miliona jetë me vete.