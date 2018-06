Një prind i mirë ia mëson fëmijës këto gjëra

Shumë prindër shpesh gjejnë veten në situata kur duan të ndihmojnë fëmijën e tyre, por ata ndjehen të frikësuar se mos i bëjnë gjërat më keq nëse ndërhyjnë.

Është krejtësisht normale dhe e natyrshme që prindërit të duan të mbrojnë fëmijët e tyre, por ka disa situata kur duhet t’u lejojnë atyre t’i bëjnë gjërat vetë. Ne vetëm mund t’i mbështesim ata dhe t’u mësojmë se si t’i përballojmë sfidat e ndryshme në mënyrë që ata të jenë në gjendje të mbrojnë veten në të ardhmen.

Këto 7 rregulla do të ndihmojnë fëmijën tuaj të bëhet një i rritur i lumtur dhe i sigurt.

Mësoni të thoni “Jo”.

Problem: Një shok klase i kërkon fëmijës tuaj t’i lërë ta mashtrojnë gjatë një prove. Nëse fëmija juaj pranon të ndihmojë, mësuesi do të marrë 2 fletë identike dhe do të ulë notën për të dy studentët.

Zgjidhja: Shpjegoni fëmijës tuaj se ata e nënvlerësojnë veten dhe përpjekjet e tyre sepse kanë kaluar shumë kohë duke u përgatitur për provën dhe dikush dëshiron të përdorë njohuritë e tyre për të mirën e tyre. Të mësosh fëmijën të thotë “jo”, sugjeroni që ata të përgjigjen me diçka përgjatë vijave të “Nuk kam mbaruar akoma. Mos më shpërqendro. »Një frazë e tillë racionale do t’i lejojë fëmijës tuaj të ndihet i sigurt dhe askush nuk do të jetë në gjendje t’i manipulojë.

Mësoni të përdorin indiferencën

Problemi: shokët e klasës së fëmijës suaj gjithmonë i detyrojnë ata të tallen me ta. Kjo rezulton që fëmija juaj nuk dëshiron të shkojë në shkollë për shkak të dhimbjes emocionale të shkaktuar nga nxënësit e tjerë.

Zgjidhja: Në situata të tilla, prindërit nuk duhet të ndërhyjnë direkt me një konflikt, në mënyrë që të mos i keqësojnë gjërat. Shpjegoni se, në fakt, është një dhunues i cili ka një problem sepse ata duan të duken të ftohtë duke ju bërë të trishtuar dhe të frikësuar. Fëmija duhet të tregojë se fjalët e dhunuesit nuk duhet t’i mërzisin. Nëse fëmija qesh ndërkohë që e sheh veten në sy dhe tregon se nuk u intereson, pjesa tjetër e shokëve të klasës do të humbasë interesin sepse nuk do të shohin ndonjë reagim.

Notat nuk janë gjëja më e rëndësishme.

Problemi: Sa herë që fëmija juaj merr një notë të keqe, ata fillojnë të qajnë sepse nuk kanë arritur të merren më mirë me detyrën. Ata kanë frikë t’u tregojnë prindërve të tyre për notën sepse nuk duan të ndëshkohen.

Zgjidhja: Shumë prindër i bëjnë fëmijët e tyre të kenë frikë nga notat e këqija pa e kuptuar. Natyrisht, njohuria e fituar është e rëndësishme, por fëmijët nuk duhet të kenë frikë të tregojnë një notë të keqe. Prindërit nuk duhet të vajtojnë me fëmijët e tyre ose t’i dënojnë ata pse marrin një notë të keqe. Tregoni fëmijës tuaj se dashuria juaj është mbi të gjitha arritjet e të nxënit. Thjesht thuaj, “Dështoi të merrje një notë të mirë? Mos u mërzit. Do ta merrni atë herën tjetër! “Dhe fëmija juaj nuk do të ketë frikë nga vështirësitë në të ardhmen.

Mësojini për të ndihmuar dhe mbrojtur ata që janë më të dobët.

Problemi: Fëmija ju thotë se shokët e klasës janë duke ngacmuar një djalë. Ai e di se kjo është e gabuar, por nuk dinë si ti ndihmojnë dhe ata janë të frikësuar.

Zgjidhja: Shumë fëmijë kanë frikë t’i mbrojnë ata që janë më të dobët, sepse nuk duan të rrezikojnë të bëhen viktima vetë. Të rriturit përjetojnë të njëjtën frikë, kur, për shembull, shohim se njerëzit i fyejnë ata që janë nga grupet më të ulëta shoqërore, kështu që ata vetëm bëjnë një sy qorr. Kjo është arsyeja pse ne duhet të shpjegojmë se është shumë e rëndësishme të jemi gati për të ndihmuar. Kërkojini fëmijës tuaj të ndihmojë në shtëpi dhe le të jetë përgjegjës për diçka: vëllai i tyre foshnje, kushëriri i tyre ose një kafshë shtëpiake.

Duaje atë që bën.

Problemi: Rutina e vazhdueshme e shkollës, klubeve atletike, tutorëve dhe detyrave të shtëpisë po e bën fëmijën të lodhur. Gjithçka që ata duan është të pushojnë ose të kalojnë kohë me miqtë e tyre.

Zgjidhja: Prindërit duan që fëmijët e tyre të jenë të lumtur dhe të arrijnë rezultate të mëdha, prandaj e mbushin orarin e fëmijës me sa më shumë aktivitete të jetë e mundur. Por një qasje e tillë nuk u tregon fëmijëve se vetëm ato gjëra që u pëlqejnë me të vërtetë mund t’u sjellin atyre gëzim dhe sukses. Lëreni fëmijën tuaj të kalojë një orë në ditë në një hobi që ata e duan si lojërat kompjuterike, sportet, ose artet dhe zanatet.

Ushtrimi është pjesë e jetës.

Problemi: Fëmija juaj është shumë i turpshëm dhe i rezervuar. Ata duan të qëndrojnë në shtëpi në vend që të shohin miqtë e tyre.

Zgjidhja: Sugjeroni të provoni një sport në ekip. Një grup fëmijësh që kanë të njëjtat interesa do të kenë një ndikim të mirë në fëmijën tuaj. Për më tepër, sportet kontribuojnë në nivelin e besimit të fëmijës suaj. Prindërit nuk duhet të harrojnë se duhet të kujtohen për dëshirat e fëmijës së tyre dhe t’i lejojnë ata të zgjedhin aktivitetet që ata me të vërtetë duan. Nëse djali juaj pëlqen vallëzimin, le të vallëzojë, mos e bëni atë të ndjekë basketbollin. Përndryshe, ai do të urrejë gjithçka që ka lidhje me sportet.

Duaje veten ashtu siç je

Problemi: “Maria ka flokë të bukur, sytë e Kate janë aq të mëdha dhe unë jam e shëmtuar.” Herët a vonë, të gjithë fëmijët fillojnë të krahasojnë./Dita