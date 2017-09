Një nga letrat më të famshme të Napoleon Bonapartit dedikuar gruas së tij Zhozefinë

“Nuk të dua më; përkundrazi, të urrej. Je një e mallkuar, e ndyrë, idiote dhe një Hirushe e vërtetë. Nuk më shkruan kurrë, nuk e do burrin tënd; ti e di sa kënaqesi me japin letrat e tua dhe prapë se prapë nuk arrin të hedhësh në letër disa rreshta.

Çfarë bëni gjithë ditën Zonjë? Çfarë punësh kaq të rëndësishme ju marrin kohë t’i shkruani të dashurit tuaj besnik? Cili mendim mund të jetë kaq i madh sa ta lini mënjanë dashurinë, atë të butën dhe të qëndrueshme që kishit premtuar?

Kush mund të jetë ky i dashuri i ri kaq i mrekullueshëm sa t’ju marrë ccdo moment, që vendos për ditën tuaj e ju pengon t’i dedikoni kohë bashkëshortit tuaj? Kujdes Zhozefinë, një natë, dera mund të thyhet dhe unë do jem aty!

Në të vërtetë, zemra ime, jam thjesht i merakosur që nuk kam asnjë lajm nga ty. më shkruaj menjëherë një letër me katër faqe ku të shkruash ato fjalët e bukura që ma mbushin shpirtin me emmocion dhe gëzim. Shpresoj të të kem në krahët e mi sa më shpejt, duke të mbuluar me miliona puthje djegëse si Dielli i Ekuadorit.