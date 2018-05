Një në 7 persona në Hong Kong është milioner

Hong Kong kishte një milion milionerë që nga viti i kaluar.

Popullsia e qytetit në vitin 2017 ishte 7.36 milion – që do të thotë një në shtatë është një milioner.

Hong Kong kishte një milion milionerë vitin e kaluar, 15% më shumë se një vit më parë, 68,000 prej të cilëve kanë të paktën 10 milionë dollarë në Hong Kong, ose 1.27 milionë dollarë, sipas një studimi të Citibank të lëshuar të enjten.

Studimi përkufizon milionerë si ato me mjete likuide – depozita, fonde të përbashkëta, dhe aksione dhe obligacione – prej 1 milion dollarësh. Ajo u zhvillua nga shtatori në nëntor të vitit të kaluar dhe përfshinte 4,139 persona nga Hong-Kongu, transmeton lajmi.net.

Rritja në numrin e milionerëve ishte rezultat i rritjes së tregjeve të aksioneve dhe të pronave vitin e kaluar. Indeksi Hang Seng u rrit 36% në vitin 2017, ndërkohë që çmimet e pronave u rritën 14%, duke krijuar burra dhe gra më të pasur në Hong Kong.

“Duke parë përpara, numri i milionerëve do të rritet në 2018”, tha Lawrence Lam, kreu i bankave me pakicë në Citibank Hong Kong. “Ndjenja e tregut të aksioneve është e fortë, ndërsa çmimet e pronës do të vazhdojnë të rriten edhe me rritjen e normës së interesit”.

Prona ishte mjeti kryesor i investimit për kontinent dhe milionerë të Hong Kongut, me rreth 70% të aseteve të tyre në pasuri të patundshme.

Vlen të përmendet se 1 milion dollarë të Hong Kongut nuk sjell shumë në aspektin e pronës në qytet. Javën e kaluar, një apartament 20 metra katror, në lagjen Pok Fu Lam shitur për 37,651 dollarë Hong Kong, një çmim rekord për të ashtuquajturat mikro-apartamente në qytet.

Rreth 71% e milionerëve kontinentalë drejtojnë biznesin e tyre, ndërsa vetëm 21% e milionerëve të Hong Kongut kanë një biznes.

Lam tha se 17% e milionerëve në Hong Kong planifikojnë të emigrojnë në vende të tjera dhe kryesisht vendi i tyre i preferuar është Australia. /Lajmi.net/