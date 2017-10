Një natë me Robert Berishën? Ja përgjigja e Linda Reit! (Foto/Video)

Që në intervistën e parë, Linda Rei është shprehur se mashkull i ëndrrave është këngëtari i njohur, njëkohësisht edhe bashkëshorti i Nora Istrefit, Rober Berisha.

E për këtë, e pyetur nga mikrofoni i Thumb të Aulonës dhe Fatmës, Linda ka treguar se sërish i qëndron fjalës së parë për mashkullin e ëndrrave. Po nëse do kishte një natë me Robertin çfarë do bënte?

“Jo, se tani jam e dashuruar!”, – shprehet Linda. “Dhe ai është i martuar tashmë!

Pra, përfundoi edhe “historia” e Lindës dhe Robertit akoma pa filluar! Tanimë, Nora mund të flejë e qetë. /Blitz.al/