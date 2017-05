Një muaj paraburgim për zyrtarin e dyshuar për marrje ryshfeti

Gjykata Themelore në Prishtinë ka vendosur që të mbajë në paraburgim prej një muajsh një zyrtar të dyshuar për marrje ryshfeti.

Sipas gjykatës, ka dyshim të bazuar se Rr.H. kishte keqpërdorur detyrën zyrtare për përfitime personale.

Njoftimi i Gjykatës:

Prishtinë, 05 maj 2017 – Gjykata Themelore në Prishtinë ka aprovuar kërkesën e Prokurorisë Themelore në Prishtinë, mbi caktimin e masës së paraburgimit ndaj të pandehurit RR.H në kohëzgjatje prej 1 (një) muaji.

Gjykata ka konstatuar se ekziston dyshimi i bazuar se i akuzuari RR.H duke e keqpërdorur detyrën e tyre zyrtare ka marrë ryshfet me qëllim të përfitimit të tij në mënyrë të kundërligjshme dhe me këtë veprim dyshohet se ka kryer veprën penale Marrja e ryshfetit nga neni 428 par.2 lidhur me nenin 31 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës.

Pala ka të drejtën e ankesës ndaj këtij vendimi në Gjykatën e Apelit.