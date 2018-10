Një lojë besimi … jo e përballueshme për të gjithë …

Kjo video me të vërtetë qesharake po bëhet virale, duke bërë që të shpërndahet në të gjithë botën.

Kjo skicë e bukur, tregon një vajzë, me të vërtetë të mbajtur në formë dhe me një trup të bukur, e cila me shaka, bie butë nga makina, pastaj kapet nga i dashuri i saj, i cili pas një serie përsëritjesh e merr atë në krahët e tij si një princeshë, transmeton lajmi.net.

Por me t’i parë ata, një tjetër çift, ku e dashura duket shumë në peshë, pasi e kishte vëzhguar skenën me pak zili, dëshiron të përsërisë të njëjtën skenë.

Sidoqoftë, i fejuari i lutet që ajo të mos e bëj atë.

Me të vërtetë kënaqësi për të parë! /Lajmi.net/