Një limon në dhomën tuaj do të ju shpëtojë jetën

Energjia negative dhe pozitive është atje dhe për aq kohë sa ne nuk pranojmë ta besojmë, ato mund të ndikojnë ndjeshëm në jetën tonë.

Edhe nëse nuk besoni në botën shpirtërore, shfaqjet paranormale dhe gjëra të ngjashme, efekti që energjia negative ose pozitive mund të ketë në shëndetin, disponimin dhe mirëqenien tonë është e pamohueshme.

Në artikullin e sotëm, ne dëshirojmë të përqendrohemi në atë, sesi kjo energji, më saktësisht vibrimet e këqija përreth jush mund të ndikojë në jetën tuaj dhe si t’i eliminoni ato me metoda natyrale.

Limoni është i pasur me vitamina dhe minerale esenciale që mund të na ndihmojë të mposhtim edhe sëmundjet më kokëfortë. Por a e dini se limonat mund t’ju ndihmojnë gjithashtu të shmangni energjitë negative?

Murgët budistë dhe praktikuesit e Feng Shui kanë përdorur limon që nga kohërat e lashta në praktikat e tyre shpirtërore, për të mbajtur larg ndjenjat e këqija dhe energjitë negative, për të jetuar një jetë paqësore dhe pozitive.

Si?

Me ndihmën e një truku të thjeshtë që mund ta përdorni edhe ju për të shmangur energjinë negative nga shtëpia juaj.

Limon+kripë

Merrni një limon të freskët dhe e prisni në katër feta.

Vendosni kripë në secilën fetë dhe i vendosni sipër njëra tjetrës, duke u siguruar që kripërat të qëndrojnë brenda limonit.

Vendoseni në hyrjen e shtëpisë tuaj dhe e lini atje. Kjo do t’ju ndihmojë të ndaloni ndjenjat dhe energjitë negative në shtëpinë tuaj.

Sa herë që një person me energji negative i afrohet pragut tuaj, limoni do ta thithë kripën dhe do ta eliminojë plotësisht.

Pasi të filloni të përdorni këtë truk do të vini re përmirësime të rëndësishme. Duhet ta përsëritni këtë ritual për 3 ditë me radhë për efekt më të mirë. Ju do të ndiheni shumë më pozitiv, të përmbushur dhe të lumtur.

Udhëtoni me limon

Vendosni një limon në xhepin tuaj të xhaketës dhe merreni me vete kudo që të shkoni.

Sapo të thahet, hidhni dhe merrni një të freskët.

Ju do të vini re se limoni do të fillojë të thahet shpejt. Kjo është për shkak se ne hasim shumë energji negative kudo që shkojmë dhe limoni e thith atë dhe thahet nga brenda, shumë më shpejt se zakonisht.