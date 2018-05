Një fytyrë pa shenja dhe 10 vite më të re me këtë recetë!

Recetat e përgatitura në shtëpi janë gjithmonë më të mirat, pasi janë më të shëndetshme, nuk shkaktojnë efekte anësore dhe kanë shumë pak kosto në total.

Dhe në këtë artikull ne do t’ju tregojmë një recetë për një fytyrë pa shenja dhe gati 10 vite më të re. E ku më mirë se kaq!

Çfarë ju duhet:

4 pika peroksid hidrogjeni

1 limon i vogël

3 pika glicerinë natyrale

2 lugë gjelle qumësht pa yndyrë

Përgatitja:

Përziejini bashkë të gjithë ingredientët në një tas, derisa të formohet një përzierje kremoze. Lëreni 5 minuta përpara se ta përdorni.

Aplikimi:

Lani fytyrën me ujë të vakët dhe thajeni me një peshqir.

Vendosni maskën në fytyrë gjatë darkës dhe lajeni në mëngjes, shkruan Shije.

Kjo lloj maske duhet përdorur një herë në javë dhe rezultatet do të jenë fantastike.