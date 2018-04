Një familje me femra seksi! Enca uron motrën e vogël me rastin e ditëlindjes nëpërmjet kësaj fotoje!

Këngëtarja Enca Haxhia ka zgjedhur t’a uroj edhe publikisht motrën e saj me rastin e ditëlindjes.

Urindi Haxhia, është motra e vogël e këngëtares shqiptare e cila poashtu është shumë seksi, shkruan lajmi.net

‘’Urime ditëlindjen motra ime e vogël, je rritur zyrtarisht tani. Jeni vajza më e mençur dhe zemërmirë që unë di. Jam shumë krenare me ty dhe e di që shumë shpejtë do të bëhesh një shefe e madhe’’, ishin fjalët e Encës me rastin e ditëlindjes së motrës.

Ajo madje ka zgjedhur t’a publikoj një foto të saj në të cilën duket seksi./Lajmi.net/