Një duet i mundshëm mes vëllezërve Mozzik dhe Getinjo

Projektet e tyre muzikore kanë qenë të suksesshme.

Por pas shkëputjes së marëveshjes me kompaninë OnRecords të gjitha këngët e Mozzik dhe Getinjo-s janë fshirë, shkruan lajmi.net

E kjo nuk do të thotë se ata do ta ndërpresin krejtësisht muzikën madje mendojnë të sjellin një duet.

Ishte Mozzik ai i cili i ka pyetur ndjekësit në Instagram nëse do të donin një bashkëpunim mes tyre dhe mundësia që ka lënë për t’u përgjigjur tregon se shumë shpejt do të vijnë me një projekt muzikor të përbashkët../Lajmi.net/