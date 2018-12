Një ditë para krijimit të Ushtrisë, ambasadori amerikan takon komandantin e FSK-së

Komandanti i FSK-së Gjenerallejtënant, Rrahman Rama, priti në vizitë Ambasadorin e ri të SHBA-ve në Kosovë, Philip S. Kosnett.

Gjeneral Rama falënderoi Ambasadorin për mbështetjen amerikane në të gjitha fazat, dhe e siguroi Ambasadorin se FSK-ja do të vazhdoj të jetë profesionale, gjithëpërfshirëse dhe kredibile.

“Bashkërisht diskutuan lidhur me procesin e ndërtimit gradual të aftësive të reja bazuar në misionin e ri”, thuhet në njoftim.

Thellimi i bashkëpunimit të ndërsjellë do të vazhdoj edhe më tej, në ndërtimin e një Force profesionale, të edukuar dhe trajnuar me standarde më të larta, për të qenë kontribuues i sigurisë në vend dhe rajon.

“FSK-ja është faktor stabiliteti dhe do të vazhdoj të operoj në koordinim me KFOR-in dhe institucionet tjera vendore dhe ndërkombëtare. FSK-ja është institucion me vlera dhe si i tillë do të zhvillohet më tej bashkërisht me NATO-n dhe SHBA-të”, thuhet në komunikatën e dërguar nga MFSK. /Lajmi.net/