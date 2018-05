Nivelet e dioksidit të karbonit në atmosferën e Tokës arrijnë nivelin më të lartë në 800 mijë vjet

Përqendrimi i dioksidit të karbonit në atmosferë ka arritur nivelin më të lartë në të paktën 800,000 vjet, sipas shkencëtarëve.

Në prill, përqendrimi i CO2 në atmosferë tejkalonte mesatarisht 410 pjesë për milion (ppm) gjatë tërë muajit, sipas leximeve nga Observatori Mauna Loa në Havai.

Kjo është hera e parë në historinë e leximeve të observatorit se një mesatare mujore e ka tejkaluar atë nivel.

Institucioni Scripps e Oqeanografi tha se para Revolucionit Industrial, nivelet e dioksidit të karbonit nuk kalon 300ppm në 800,000 vitet e fundit.

Kurbuli Keeling, i cili përbën përqendrimin e dioksidit të karbonit në atmosferë, tregon një rritje të qëndrueshme të niveleve të CO2 në atmosferë për dekada të tëra.

Shkencëtarët kanë paralajmëruar se nivelet e dioksidit të karbonit po kalojnë një prag që mund të çojë në ngrohjen globale përtej nivelit të “sigurt” të identifikuar nga bashkësia ndërkombëtare, duke nxitur një rritje në nivelet e detit.

Dioksidi i karbonit është e vetmja gazë serë më e rëndësishme e emetuar nga aktivitetet njerëzore duke përfshirë djegien e lëndëve djegëse fosile, si qymyri dhe nafta, bërja e çimentos dhe shpyllëzimi.

Mbetet në atmosferë për dhjetëra mijëra vjet, duke kapur ngrohjen nga rrezatimi diellor dhe duke nxitur ndryshimin e klimës.

Leximi i fundit tregon një rritje prej 30 përqind të përqendrimit të dioksidit të karbonit në atmosferën globale që kur filloi regjistrimi në vitin 1958. Matja e parë u regjistrua si 315ppm.

Përqëndrimi i dioksidit të karbonit tejkalonte 400ppm për herë të parë në 2013.

Para 1800, CO2 atmosferike mesatarisht rreth 280ppm, e cila tregon efektin e emetimeve të bëra nga njeriu që nga revolucioni industrial.

Shkencëtarët besojnë se bota kurrë nuk ka përjetuar një rritje të niveleve të CO2 aq të shpejta ose intensive sa kjo.

Vitin e kaluar, Organizata Botërore e Meteorologjisë tha : “Përqendrimi i sotëm i CO2 prej rreth 400ppm tejkalon ndryshueshmërinë natyrore të parë në qindra mijëra vjet”.

Ralph Keeling, drejtor i programit të CO2 në Institucionin e Oqeanografisë Scripps i cili vëzhgon leximet, tha për The Washington Post se shkalla e përqendrimit të CO2 në atmosferë po rritet më shpejt në dekadën e fundit se në vitet 2000.

Pas lajmit të leximit të Observatorit të Mauna Loa, shkencëtari i klimës Katharine Hayhoe shkroi: “Si shkencëtar, ajo që më shqetëson më shumë është ajo që kjo rritje e vazhdueshme do të thotë: se po vazhdojmë me shpejtësi të plotë përpara me një eksperiment të paparë me planetin tonë, të vetme shtëpi që kemi. ”

Herën e fundit, nivelet e dioksidit të karbonit arritën në 400ppm 3-5 milion vjet më parë, në epokën e Pliocenit. /Lajmi.net/